Chef-kok die Marc Van Ranst bedreigde, krijgt nu zelf doodsbedreigingen: “Ik schreef het in een opwelling. Sorry”

Chef-kok Vincent Florizoone (41) zal zich bij de politie moeten verantwoorden voor doodsbedreigingen aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. De kok vroeg zich op Facebook af of iemand “Van Ranst de kogel kan geven met zijn bangmakerij”. Florizoone wordt ondertussen zelf bedreigd. “Ik schreef dit in een opwelling. Mijn excuses.”

Chef-kok Vincent Florizoone (41) woont in Loppem en roerde tot voor de verplichte sluiting in de potten van Brasserie Albert in het Thermae Palace in Oostende. Hij is dan ook stevig getroffen door de ...