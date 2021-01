Deze Vlamingen kennen het leven na de lockdown al: “Handenschudden? Natuurlijk komt dat terug”

Hoe zal ons leven eruitzien na corona? Misschien hoeven we alleen maar naar Nieuw-Zeeland te kijken om het antwoord te weten. Daar is het virus al wekenlang bedwongen, en leven ook enkele Vlamingen opnieuw zónder mondmasker en mét festivals. “Na corona is alles verbazend snel opnieuw normaal geworden”, zeggen de Vlamingen. “Elkaar de hand schudden? Maar natuurlijk komt dat terug.”