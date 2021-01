Nederlands wonderkind van 17 jaar door Pochettino meteen opgenomen in selectie van PSG

Mauricio Pochettino heeft het Nederlandse toptalent Xavi Simons opgenomen in de wedstrijdselectie voor de ontmoeting met Saint-Étienne, de eerste match van de Argentijn als trainer van PSG.

Mogelijk maakt de 17-jarige voetballer daardoor woensdagavond (21u00) zijn debuut in een officieel duel van de Europese topclub. Tot nu toe kwam hij alleen in een oefenduel in actie. Dat was nog onder leiding van de onlangs ontslagen trainer Thomas Tuchel. Simons speelde eerder in de jeugd van FC Barcelona.

De Braziliaanse vedette Neymar ontbreekt bij de Franse kampioen wegens een blessure. Een andere Nederlander, verdediger Mitchel Bakker, is er wel bij. Voor PSG is het de eerste wedstrijd onder leiding van Pochettino, die jarenlang actief was bij Tottenham Hotspur.

