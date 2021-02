Op 14 februari vieren we valentijn met onze geliefden, onze vrienden én met een quiz. Hoeveel weet jij over deze BV-koppels?

Acteurs Tine Embrechts en Guga Baúl vormen een (nieuw samengesteld) gezinnetje met vier kinderen. Wat is de echte voornaam van Guga?

Wielrenner Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie verwelkomden begin januari hun eerste kindje. Hoe heet de jongen?

Tv-maker Paul Jambers en auteur Pascale Naessens zijn sinds 1993 getrouwd. Hoeveel bedraagt hun opvallende leeftijdsverschil?

Lize Feryn verklapte als gastjurylid in ‘The masked singer’ dat haar vriend Aster Nzeyimana heel goed een bekende zanger kan nadoen. Wie?

Als Bart Kaëll zijn leven mocht overdoen, was hij veel eerder uit de kast gekomen, vertelde hij aan onze krant. In welk jaar raakte bekend dat hij (toen al 32 jaar) samen was met Luc Appermont?

Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn het bekendste dj-koppel van ons land. Op welke bekende feestlocatie vroeg hij haar ten huwelijk?

Welk liefdesliedje van K3 gaven Tom Dice en zijn vriendin Kato Callebaut in ‘Liefde voor muziek’ een verrassende opknapbeurt?

Wie was in 2011 getuige op het huwelijk van tv-maker Luk Alloo met Sandy Blanckaert?

Hoe heet het tweede kindje van presentatrice Elke Vanelderen en muzikant Regi Penxten?

Stijn en Nuria, het oerkoppel uit ‘Blind getrouwd’, vierden eind vorig jaar hun huwelijksverjaardag. Hoelang zijn ze al samen?