Mini-Europa blijft dan toch in Brussel en wil heropenen op 29 maart

Goed nieuws voor een van de populairste toeristische trekpleisters van onze hoofdstad: er is een akkoord bereikt om Mini-Europa op de Heizel in Brussel te houden. Eerder werd nochtans aangekondigd dat het miniatuurpark eind december definitief de deuren zou sluiten. Nu lijkt een heropening - als de coronamaatregelen het toestaan - voorzien in maart.

Midden september kondigde de directie van Mini-Europa aan het miniatuurpark tegen het einde van het jaar te sluiten. Met de stad Brussel waren er al geruime tijd gesprekken aan de gang voor een verlenging van het contract, maar drie maanden voor het einde van het huidige contract was er nog steeds geen witte rook. De stad Brussel wilde de prijs van de huurovereenkomst van de gronden waarop het park ligt, optrekken van 250.000 euro naar 350.000 euro. “We kunnen het aan onze burgers niet maken dat een commercieel bedrijf winst maakt door de subsidies van een stad”, klonk het toen.

Nu is dan toch een akkoord bereikt tussen Mini-Europa en de hoofdstad. Het park blijft wel degelijk open, en zal ook worden uitgebreid en gemoderniseerd. “Deze overeenkomst is het resultaat van de samenwerking tussen Brussels Expo, Unibail-Rodamco-Westfield en Mini-Europe”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. “Ze weerspiegelt de steun van de lokale economische actoren voor het NEO-Europea-project dat Brusselaars, Belgen en toeristen een baanbrekende bestemming wil bieden, eigen aan de grote Europese metropolen.”

De toeristische site wordt uitgebreid en gemoderniseerd, en zou opnieuw de deuren openen op 29 maart. Of toch als de maatregelen om de coronapandemie in te perken het dan toelaten.