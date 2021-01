Passant slaat bestuurder die even voordien tiener aanreed

Haacht - De politie van de zone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen is op zoek naar een onbekende die dinsdag een automobilist sloeg, nadat deze laatste in aanrijding was gekomen met een fietser in Haacht.

Een dertienjarige scholier die dinsdagnamiddag omstreeks 16 uur rechtsomkeer wilde maken op de XIde Linielaan in Haacht kwam in aanrijding met een auto die in dezelfde richting reed. Door de klap belandde de tiener op de auto van de tachtigjarige bestuurder uit Haacht.

Opmerkelijk was dat de bestuurder, nadat hij was uitgestapt, werd aangevallen door een voorbijganger die hem een slag gaf. Hierdoor kwam de automobilist ten val, en liep hij een hoofdwonde op. Hij is voor verzorging overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Na een medische check-up mocht de man beschikken. Ook de fietser raakte door het ongeval lichtgewond. De voorbijganger die de tachtiger een slag gaf, ging na de feiten op de loop. Hij wordt opgespoord door de politie.