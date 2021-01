Vakbond ACV Puls ziet wel marge voor meer loon

Vakbond ACV Puls vindt dat er goede redenen zijn om wel meer loon te geven aan werknemers. Werkgeversfederatie VBO liet dinsdag verstaan geen ruimte te zien voor hogere lonen in de huidige economische context. Binnenkort start het tweejaarlijks overleg over de loon- en arbeidsvoorwaarden.

De crisis weegt niet overal even zwaar door, zegt de christelijke bediendebond. “In een aantal sectoren is de impact op omzet zeer beperkt of gaan bedrijfswinsten er zelfs op vooruit en worden mooie uitkeringen aan aandeelhouders uitgekeerd. We hebben het dan niet alleen over de farmaceutische sector, maar ook over pakweg voedingswinkels en dienstenbedrijven en financiële ondernemingen.”

Voor ACV Puls verdienen werknemers die “in de vuurlinie” stonden waardering voor hun inzet. “Anderen hebben veel inkomen verloren door tijdelijke werkloosheid, die de werkgever niks gekost heeft. Is het zo gek om te vragen om die periode af te sluiten met een blijk van waardering? De koopkracht verhogen in tijden van crisis is net cruciaal, voor werknemers én economie”, luidt het.

Bovendien leveren loonsverhogingen ook de staatskas en de sociale zekerheid iets op, argumenteert de vakbond. “Op hogere lonen wordt meer afgedragen. En op een moment dat de overheid en de sociale zekerheid naar financiële adem happen, willen we dit argument zeker niet over het hoofd zien.”

ACV Puls vindt daarnaast ook dat er afspraken gemaakt moeten worden over onder meer thuiswerk en recht op opleiding. “Opleiding wapent werknemers in economisch moeilijke tijden. Het versterkt hun competenties en kansen op werk, binnen hun bedrijf of elders en dit gedurende hun hele loopbaan.”