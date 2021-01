Fashion Sakala en KV Oostende praten over contractverlenging (ondanks buitenlandse interesse)

Oostende - Fashion Sakala (23) tekent mogelijk voor een verlengd verblijf bij KV Oostende. De Zambiaanse aanvaller kan rekenen op buitenlandse interesse, maar voelt zich goed aan zee. KVO wil Sakala, in juni einde contract, graag langer aan zich binden om een mooie transfersom deze zomer (of later) niet te ontlopen.

Sakala kwam in de zomer van 2018 over van Spartak Moskou II en ontpopte zich sindsdien tot sterkhouder bij KV Oostende. Ook dit seizoen trof de Zambiaan al vier keer raak, in totaal scoorde hij nu al twintig keer voor de Kustboys. Sakala is op het einde van dit seizoen einde contract bij Oostende, maar beide partijen praten nu over een nieuwe overeenkomst. Een eerste voorstel van KVO werd nog geweigerd. Toch wil Sakala graag bijtekenen aan zee, waar hij zich goed voelt. “Ik speel in een van de beste competities van Europa en ik ben hier gelukkig”, vertelt hij. Oostende broedt ondertussen op een tweede voorstel. Volgens de speler gaan de onderhandelingen alleszins de goede kant op.

Geen zin in Midden-Oosten

Ondertussen hebben zich enkele buitenlandse ploegen gemeld voor de aanvaller. Uit Europa, maar ook daarbuiten. Zo zou er interesse zijn uit het Midden-Oosten, een bestemming waar de spits alleszins zelf weinig voor voelt. “Op mijn leeftijd is het niet aangewezen om daar te gaan voetballen. Ik wil beter worden”, zegt Sakala. Een nieuwe overeenkomst zou positief zijn voor zowel Sakala als KVO. De aanvaller kan zich dan de komende maanden ten volle concentreren op zijn prestaties op het veld, om dan te mikken op een mooie transfer volgende zomer. En in dat scenario passeert Oostende waarschijnlijk ook langs de kassa, hetgeen bij een transfer zonder nieuw contract dus niet het geval zou zijn. Zaterdag tegen Charleroi staat de Zambiaan alleszins gewoon aan de aftrap.