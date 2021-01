Jongeman denkt dat hij date heeft met jong meisje, maar wordt omsingeld en overvallen door pedobashers

De politie heeft dinsdag bij een gecoördineerde actie zeven jongeren opgepakt die enkele weken geleden betrokken zouden geweest zijn bij een brutale overval op een 19-jarige jongeman. Die dacht dat hij een date had met een jong meisje, maar de realiteit was anders. Hij werd door een groep jongeren in mekaar geslagen en van zijn gsm en portemonnee beroofd. Ook van zijn bankrekening verdween er geld.

De 19-jarige jongeman had via een datingsite contact gelegd met een meisje. Althans, dat dacht hij. In werkelijk was ‘het meisje’ een groepje jongeren die een slachtoffer zochten om te kunnen overvallen ...