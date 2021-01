Opgedoekte plantage Oostakker onderdeel van Aziatische bende cannabiskwekers

Gent - De federale politie doekte dinsdag een wietplantage met 790 planten op in de Gentse deelgemeente Oostakker. De inval kaderde binnen een grootschalige actie tegen een Aziatische bende kwekers waarbij twaalf verdachten werden aangehouden.

Dinsdagochtend hing een indringende geur boven Oostakkerdorp. Een cannabisplantage met 790 planten werd opgedoekt en de planten werden één voor één op straat verhakseld. Een opvallend beeld dat voor veel bekijks zorgde bij de buurtbewoners. De inval van de federale politie kaderde binnen een grootschalige actie tegen een bende cannabiskwekers.

De federale politie viel dinsdag op tien verschillende locaties binnen, waaronder vier in Antwerpen, twee in Erpe-Mere, en telkens één in Gent (Oostakker), Luik, Anderlecht en Opzullik (Silly). Daarbij werden twee plantages aangetroffen: een plantage van 3500 planten in Opzullik en een plantage van 790 planten in Oostakker. Bij de inval in Opzullik werden ter plaatse vijf ‘plukkers’ aangetroffen die de oogstrijpe planten aan het verwerken waren. (Lees verder onder de foto)

Foto: fvv

Twaalf verdachten opgepakt

Er werd dinsdag ook een BMW onderschept met in de koffer 13,5 kg cannabis. Bij de huiszoekingen werden ook vuurwapens, tasers en meer dan vijfhonderd XTC-pillen aangetroffen. Drie BMW’s, een Rolex-horloge en 50.000 euro werden inbeslaggenomen. Twaalf verdachten werden opgepakt. Negen waren mannen en drie vrouwen, allemaal van Aziatische afkomst. Tien verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter.

De federale politie startte begin vorig jaar een onderzoek naar de bende cannabiskwekers. De aanleiding was de ontdekking van een plantage in Edingen eind 2019 en in Aalst begin 2020. De speurders konden de volledig bende in kaart brengen. Op verschillende locaties in België zochten ze locaties om een plantage op te zetten. Ze huurden de locatie en vormden deze om tot goed uitgebouwde cannabisplantages.

LEES OOK: “Indringende geur boven Oostakkerdorp”: politie doekt cannabisplantage op