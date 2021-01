Advocaat Bart De Pauw reageert nadat vrouwen zich bekendmaken: “Het blijft ons verbazen”

Michaël Verhaeghe, een van de advocaten van Bart De Pauw, heeft gereageerd op de gezamenlijke mededeling van negen vrouwen die het grensoverschrijdende gedrag aankaartten. “Het blijft ons verbazen dat Bart De Pauw voor de zoveelste keer al veroordeeld wordt op basis van beschuldigingen waarvan niemand weet of ze waar zijn”, zo luidt het in een statement.

Volgende week donderdag start het proces tegen Bart De Pauw. De tv-persoonlijkheid wordt onder meer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en stalking. Aangezien het om een openbaar proces gaat, zouden volgende week ook de namen bekendraken van de vrouwen die De Pauw beschuldigen. Daarop beslisten negen vrouwen woensdagochtend om zelf in de openbaarheid te treden. “Het enige dat wij willen, is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt”, stellen ze. Het gaat onder meer om de Vlaamse actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn en Ella-June Henrard.

De advocaat van De Pauw, Michaël Verhaeghe, reageert nu op die gezamenlijke mededeling. Hij meent dat zijn cliënt alweer veroordeeld wordt in de media, nog voor het debat in de rechtbank kan worden gevoerd. “Bart is alweer veroordeeld nog voor het proces begonnen is”, zegt meester Verhaeghe. “Het blijft ons verbazen dat Bart in de media én in het persbericht voor de zoveelste keer veroordeeld wordt op basis van beschuldigingen, waarvan niemand weet of ze überhaupt waar zijn en waarover het echte debat nog moet gevoerd worden.”

“Zoals in alle strafzaken gaat het om de feiten, in hun juiste geheel geplaatst. Wij hebben hier veel over te vertellen en zullen dat doen voor de rechtbank. Dat is voor ons de enige plek voor een correct en sereen debat over schuld en onschuld.”

Liesbeth Stevens, adjunct-directrice van het Instituut van Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat zich burgerlijke partij stelt. Foto: Kristof Vadino

“We zijn eveneens tevreden om in het persbericht van het Instituut van Gelijkheid van Vrouwen en Mannen te lezen dat ze beslist hebben om de zaak ook voor te behouden voor de rechtbank, niettegenstaande de interviews van de afgelopen maanden en gisteren nog in een bekend weekblad door Liesbeth Stevens, adjunct-directrice van het Instituut”, besluit Verhaeghe.

Hij laat nog weten dat De Pauw zelf akte neemt van het persbericht van woensdagmorgen.

