Seizoensarbeiders in landbouw mogen ondanks quarantaine toch werken, maar dat is niet naar de zin van de virologen

Seizoensarbeiders in de land- en tuinbouwsector die onlangs familie bezochten in een rode zone, mogen tijdens hun verplichte quarantaine toch werken. “Want het is een essentiële sector”, klinkt het bij het Algemeen Boerensyndicaat. Viroloog Marc Van Ranst betreurt dat. “Quarantaine is niet gelijk aan werken in groep.”