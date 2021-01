Fratsen van Lamkel Zé halen zelfs de Britse pers: “ultimate transfer protest” en “extreme tactics”

Zowel de website van BBC als die van Daily Mail schenkt aandacht aan enfant terrible Didier Lamkel Ze van Antwerp. De Kameroener haalde deze week voor de zoveelste keer fratsen uit. Hij kwam onder andere met een truitje van Anderlecht naar de Bosuil. In Engeland spreken ze van opvallende en extreme tactieken om een transfer te forceren.

De politie houdt Lamkel Ze nog altijd in de gaten na de woede die hij ontketende bij de Antwerpse achterban. Maandagmiddag dook de misnoegde Lamkel Zé immers op aan de Bosuil met een truitje van Anderlecht. De toegang werd hem ontzegd en hij beloofde terug te komen met een shirt van Beerschot. De Antwerp-speler is misnoegd dat de club hem niet zomaar wil laten vertrekken naar een Griekse club.

Zijn fratsen haalden niet alleen in België het nieuws, ook in Engeland is Lamkel Ze een nieuwsitem.“Aanvaller excuseert zich voor stunt in Anderlecht-shirt” titelt BBC. “The ultimate transfer protest”, vinden ze daar.

“Antwerp-spits Didier Lamkel Ze biedt op sociale media verontschuldigingen aan nadat hij in het shirt van een rivaliserend team was komen opdagen om zo een transfer te forceren, security liet hem niet binnen”, klinkt het op de website van Daily Mail. De Britse tabloid spreekt verder ook over “extreme tactics” om een transfer te forceren.