Geboeid en met de kogel door het hoofd teruggevonden: werd Ahlam slachtoffer van eremoord?

Het is de zus van Ahlam Yonan, een 28-jarige met Syrische roots, die de akelige ontdekking deed. Omdat haar zus al een tijdje niet meer van zich had laten horen, ging Fadja haar opzoeken in Luik. Ze vond Ahlam dood in haar appartement, de handen op de rug gebonden, een kogel door het hoofd.