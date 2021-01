Joakim Maehle maakt debuut bij Atalanta en wint meteen met 3-0

Joakim Maehle (ex-Genk) maakte zijn debuut bij Atalanta en won met 3-0 tegen Parma. Maehle kreeg 25 minuten om zich te bewijzen en maakte meteen indruk. In Turkije wonnen Nacer Chadli en Basaksehir met 1-0 van laatste in de stand Erzurum.

Parma en Maxime Busi verloren woensdag kansloos met 3-0 bij Atalanta Bergamo. Busi speelde de hele wedstrijd op rechtsachter bij de bezoekers en zag Muriel (15.), Zapata (49.) en Gosens (61.) scoren. Bij Atalanta maakte Joakim Maehle, die eind december overkwam van Racing Genk, zijn debuut. Hij viel in na 65 minuten. Parma is in de tussenstand teleurstellend zeventiende en staat net boven de degradatiestreep, Atalanta staat zesde.

In Turkije wonnen Nacer Chadli en Basaksehir met 1-0 van Erzurum. Chadli werd een kwartier voor tijd gewisseld. Gulbrandsen (40.) zorgde voor de enige treffer van de middag. Uittredend kampioen Basaksehir is na zestien speeldagen in de Turkse Süper Lig pas veertiende. Erzurum is 21e en laatste.

