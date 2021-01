Fransman opgepakt die zijn ex stalkte door meer dan 3.500 sms’jes te sturen in tien dagen

De Franse politie heeft een man opgepakt die zijn ex-vrouw stalkte door haar in tien dagen tijd meer dan 3.500 sms’jes te sturen. Dat meldt de politie woensdag.

De dader, een 26-jarige man, had in november vorig jaar in tien dagen tijd in totaal 3.565 sms’jes gestuurd naar zijn ex-vrouw. Volgens de politie ging het om “kwaadwillig” gedrag.

De politie pakte de man deze week op in Villeurbanne, een gemeente nabij Lyon. Hij is geen onbekende voor het gerecht en werd na verhoor vrijgelaten. Hij moet zich later verantwoorden voor de rechtbank.