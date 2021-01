Na de excuses: Lamkel Zé toont zich opnieuw in positieve zin met doelpunt in oefenpot

Ook na zijn excuses blijft Didier Lamkel Zé (24) tot nader order bij de beloften van Antwerp trainen en spelen. Maar in een oefenmatch tegen OHL liet hij zich woensdagnamiddag opnieuw van zijn betere kant zien. Hij maakte het enige doelpunt in een 1-0-overwinning.

Het was in Nijlen, waar de beloften van Antwerp dit seizoen hun matchen afwerken, waar het duel tegen de beloften van OHL plaatsvond. En zoals meestal als hij met de U21 speelt, stond Lamkel Zé aan het kanon. De Kameroener speelde een uur lang op het middenveld en kopte vlak voor zijn wissel een corner binnen. Daarnaast claimde hij een penalty en liet hij zich opmerken met een afstandsschot en een mooie crosspass.

Maar heel hard opvallen deed hij nu ook weer niet. Het belangrijkste was dat hij zich goed gedroeg en de andere jongeren coachte. Nieuwe coach Frank Vercauteren was er uiteraard niet bij en heeft het dus niet gezien, maar zal wellicht alles in overweging nemen om – nu of later – te beslissen over een terugkeer van Lamkel Zé in de A-kern. Ook dit dus. Lamkel Zé zelf hoopt natuurlijk – nu hij van Antwerp te horen kreeg dat hij moet blijven – dat hij Vercauteren op deze manier kan overtuigen.

Foto: Joren De Weerdt

