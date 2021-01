Vier Belgen in lijst met 100 duurste voetballers: één verrassende stijger, marktwaarde Eden Hazard serieus gekelderd

Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES Football Observatory heeft haar traditionele lijst van marktwaardes per speler gepubliceerd. In de lijst zijn enkel spelers van de vijf grootste competities opgenomen. Marcus Rashford van Manchester United heeft de grootste marktwaarde met 165,6 miljoen euro. In de top 100 staan vier Belgen, Eden Hazard ontbreekt verrassend.

CIES houdt om de marktwaarde van voetballers te berekenen onder andere rekening met de leeftijd en met hoelang hun contract nog loopt.

Duurste Belg in het lijstje is Romelu Lukaku (Inter) met een 26ste plaats en een marktwaarde van 97,6 miljoen euro. Kevin De Bruyne (Manchester City) en Youri Tielemans (Leicester City) volgen op ruime afstand op plaatsten 57 en 58 met een waarde van respectievelijk 71,9 en 70,6 miljoen euro. Jérémy Doku (Stade Rennais) is verrassend de vierde duurste Belg in het rijtje op plaats 69 met een prijskaartje van 65,4 miljoen euro.

Marcus Rashford is voorlopig het meeste waard. Foto: EPA-EFE

Marcos Rashford van Man U topt de lijst met een waarde van 165,6 miljoen euro. Toptalent Erling Haaland van Borussia Dortmund (152 miljoen) en Engels international Trent Alexander-Arnold van (151,6 miljoen euro) van Liverpool vervolledigen de top drie.

Lionel Messi is volgens de lijst slechts 54 miljoen euro meer waard en staat met een 97ste plaats nog net in de top 100. Hij kan overigens transfervrij naar een ander team, want zijn contract bij FC Barcelona loopt af in juni. Cristiano Ronaldo van Juventus staat pas 131ste en zou 47 miljoen euro waard zijn. Eden Hazards waarde (Real Madrid) is ook serieus gezakt en bevindt zich tussen de 20 en de 30 miljoen euro. Hij valt ver buiten de top 100.