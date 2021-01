Mysterieus weersverschijnsel leidt binnen enkele weken mogelijk tot heel koude periode

Door een mysterieus weerfenomeen - de sudden stratospheric warming - bestaat de kans dat we in februari en maart met een gevoelig koudere periode te maken zullen krijgen. “Maar het is nog lang niet zeker dat het zover komt”, zegt weerman Frank Deboosere.

“De stratosfeer is het deel van de dampkring op een hoogte tussen 15 en 50 kilometer. Boven de noordpool waaien daar normaal westenwinden”, legt weerman Frank Deboosere uit. “We weten niet waarom, maar soms gebeurt het dat de temperatuur daar op een paar dagen tijd tientallen graden stijgt.”

Dat wordt SSW genoemd: sudden stratospheric warming. “Als gevolg daarvan gebeurt het soms – niet altijd – dat de westcirculatie stilvalt en soms – niet altijd – gaat die zelfs over in oostcirculatie. Als dat laatste gebeurt, kan het dat die koudere luchtcirculatie zich in de volgende vier tot acht weken verplaatst naar een lagere hoogte.”

Daar kan die circulatie voor ons tastbaar worden. “Normaal hebben wij in de winter westelijke of zuidwestelijke windstromen, waardoor we een zachte winter hebben, maar door het fenomeen bestaat de kans dat het patroon omslaat en we plots veel koudere winden uit oostelijke richting krijgen. Als dat gebeurt, bestaat de kans dus wel dat we in februari of maart een heel koude periode krijgen. Maar het is verre van zeker: soms gebeurt het als het fenomeen zich voordoet, soms niet.”

Het mysterieuze verschijnsel doet zich niet regelmatig voor. In 2018 en 2019 deed het zich bijvoorbeeld voor. In 2018 leidde het inderdaad tot fel koudere temperaturen, onder meer in de VS en bij ons, maar in 2019 zagen we daardoor net warmere temperaturen. De kans bestaat dat het dit jaar opnieuw zover komt, zegt Deboosere. “Maar het is niet te voorspellen.”