Bilzen -

In Bilzen heeft de politie bij een achtervolging, waarbij de politiehelikopter werd ingezet, maandag een dievenbende opgerold. Drie inbrekers konden ingerekend worden, de vierde ontsnapte. Het gaat om een Albanese bende, die kan gelinkt worden aan een reeks inbraken in het hele land. Op een maand tijd liepen in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst alleen al 15 inbrekers tegen de lamp.