De aftrap is gegeven. De vaccinatiecampagne is begonnen in de woon-zorgcentra. Vanaf de lente wil ons land 3,5 miljoen 65-plussers en risicopatiënten inenten via 120 vaccinatiecentra in Vlaanderen. Er wordt naarstig gewerkt aan een plan om alles in goede banen te leiden. Wat weten we al?