Nottingham Forest mikt (opnieuw) op Françis Amuzu

Françis Amuzu (21) profileerde zich de jongste weken bij Anderlecht. Hij zit nochtans slechts aan één assist in veertien matchen, maar is steeds dreigend. Daarom nam ook de buitenlandse interesse voor de flankspeler weer toe. Zo heeft Nottingham Forest Amuzu opnieuw in het vizier.

De Engelse tweedeklasser klopte in de zomer al aan, maar werd toen weggestuurd. Nu staat het pas 19de in de Championship en doet het een nieuwe poging. Of Amuzu, die nog vastligt tot 2024, en/of Anderlecht oren hebben naar zo’n deal is afwachten. Eerder toonden ook teams als Köln, AZ, Mainz, Olympiakos en Deportivo La Coruña al interesse.

Toch staat ook Anderlecht niet stil en kijkt het nog uit naar offensieve versterking. In de onderhandelingen met Majeed Ashimeru, de middenvelder van RB Salzburg, is nog een hele weg af te leggen.