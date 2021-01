Agentschap Wegen en Verkeer en KMI waarschuwen voor gladde wegen

In Vlaanderen is er woensdagnacht kans op winterse neerslag. Ook liggen de temperaturen van het wegdek bij het vriespunt. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwt dan ook voor mogelijke gladheid op de weg. De strooidiensten van het agentschap volgen de toestand op.

Het weer voor komende nacht is nog onzeker. Er is kans op smeltende sneeuw of sneeuw. Het strooibeleid van het AWV is om zoveel als mogelijk preventief te strooien, maar bij (winterse) neerslag is dit niet evident gezien het preventief gestrooide strooizout kan wegspoelen, legt het agentschap uit.

De strooidiensten zullen waar en wanneer nodig uitrijden om preventief te strooien, ook op de fietspaden. In heel Vlaanderen staan 314 strooiwagens klaar om de gewest- en autowegen te behandelen. Deze winter werd volgens het AWV al 4.470 ton zout gestrooid op de wegen.

Weggebruikers die woensdagavond en -nacht de weg op moeten, worden gevraagd hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

IJsplekken

Het KMI waarschuwt voor mogelijke ijsplekken woensdagnacht en donderdagochtend in de provincies Luik en Luxemburg. ‘s Nachts en vooral tegen de ochtend gaat het (licht) sneeuwen. Ook in Vlaams-Brabant, Limburg en elders in Wallonië kan er ‘s ochtends vroeg tijdelijk sneeuw vallen.

De weerdienst verwacht dat van woensdagnacht tot donderdagavond tot 5 centimeter sneeuw valt in de provincie Luik, tot 3 cm in de provincie Luxemburg en tot 2 cm in de provincie Namen.