Organisator stilgelegd seksfeestje eist 6.150 euro schadevergoeding van de politie

De organisator van het veelbesproken seksfeestje in Brussel, waarop ook het Hongaars Europarlementslid Jozsef Szayer aanwezig was, eist een grote schadevergoeding van de Brusselse politie. “Ze zijn als gestapo en nazi’s mijn appartement binnengevallen en hebben gevochten met mijn naakte gasten. We werden ook uitgescholden voor vuile homo’s. Bovendien hebben ze schade aangericht. Er zijn krassen in de muur, de lattenbodem van het bed is vernield en ook de sofa is kapot, net als het slot van de deur”, zegt organisator David Manzheley. Hij eist een totaalsom van 6150 euro van de agenten.