Ophef over racistisch vraagstuk in les fysica

Brugge - “Zoek de baansnelheid van een oude neger die, aan de evenaar, voor zijn hut zijn pijp zit te roken.” Dat is de oefening die de laatstejaars van het Koninklijk Atheneum Brugge Centrum voorgeschoteld kregen van hun leerkracht fysica. Een van de leerlingen gooide de oefening op sociale media omdat die volgens haar “echt niet meer kon” anno 2021. Ze hoopte zo wat meer aandacht te krijgen voor het probleem en wou vermijden dat het in de doofpot zou verdwijnen. En dat lukte, want er kwam heel wat reactie op de oefening.

De directie bevestigt dat het vraagstuk wel degelijk voorgeschoteld werd aan de leerlingen. “Het gaat duidelijk om verouderd lesmateriaal. We hebben het gescreend en de passage verwijderd”, zegt directeur Veerle Schelstraete. “De leerkracht in kwestie ziet in dat hij fout is. Hij zal maandag, als de leerlingen opnieuw fysiek in de les aanwezig zijn, een gesprek aangaan met de leerlinge die de vraag op sociale media zette. En hij zal hier ook met de rest van de klas over spreken.”

Zowel de leerlinge als de directie benadrukt dat het om één enkel incident gaat. De leerlinge zelf is wat geschrokken door de reacties en zegt dat “het nooit de bedoeling was de hele school in een slecht daglicht te brengen”.