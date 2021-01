Grote stroompanne legt Sint-Niklaas plat: meer dan 5.000 gezinnen zonder stroom na defect aan transformatorstation

/ Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zitten meer dan 5.000 gezinnen zonder stroom na een defect aan een transformatorstation. Ook het treinverkeer ondervindt hinder.

Grote delen van Sint-Niklaas, Belsele en Nieuwkerken-Waas zijn momenteel getroffen door een stroompanne. Het licht ging er uit rond 18.45 uur uit en is op veel plaatsen nog steeds niet hersteld. Er is een storing aan een transformatorstation, maar het is nog niet bekend wat de oorzaak is. Meer dan 5.000 gezinnen zijn getroffen door de stroompanne. Het gaat vooral om het noordelijk deel van Sint-Niklaas.

“Onze interventieploegen werken aan een oplossing”, meldt netwerkbeheerder Fluvius. “We verwachten dat het defect rond 21 uur opgelost zal zijn.” Ook hoogspanningsnetbeheerder Elia is ter plaatse om het probleem te onderzoeken.

Vast in lift

De brandweer is intussen al uitgerukt om op verschillende plaatsen mensen te helpen die vastzitten in een lift. Ook is het brandalarm afgegaan in Waasland Shopping Center.

De panne zorgt ook voor hinder voor het treinverkeer. “Sinds 18.55 uur kunnen er geen treinen meer rijden tussen Sint-Niklaas en Puurs én tussen Lokeren en Melsele. Er wordt een vervangende busdienst ingelegd door NMBS”, meldt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.