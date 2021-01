Karel Van Eetvelt stapt op als CEO van Anderlecht, opvolger al bekend

Karel Van Eetvelt (54) stapt na amper negen maanden al op als CEO van Anderlecht. Ex-telecombaas Jos Donvil (60) volgt hem op. De Raad van Bestuur heeft Wouter Vandenhaute dan weer officieel benoemd tot voorzitter van RSCA en volgt zo Marc Coucke op. “De weg is nog lang”, klinkt het bij Van Eetvelt.

Op de eerste Raad van Bestuur van het nieuwe jaar van RSC Anderlecht ging het meteen weer over enkele verschuivingen. CEO Karel Van Eetvelt heeft er zijn ontslag aangeboden. Van Eetvelt kwam pas aan boord op 1 april 2020 en verlaat op 1 april 2021 de club. Jos Donvil, die nu al de operationele leiding in de club had, volgt hem op. Donvil is overigens de ex-topman van BASE en van de Waalse telecomgroep VOO.

Wouter Vandenhaute werd dan weer officieel aangesteld als voorzitter en volgt zo Marc Coucke op. Vandenhaute had die functie in juni aanvaard, maar moest eerst nog zijn aandelen in het spelersagentschap Let’s Play verkopen. Dat is tijdens de kerstvakantie gebeurd.

Wouter Vandenhaute reageerde als volgt in een persbericht van Anderlecht: “Ik ben Karel dankbaar voor wat hij in het voorbije jaar voor de club heeft gerealiseerd. We zijn in zeer moeilijke omstandigheden moeten starten, Karel als CEO en ik als adviseur. Samen ontwikkelden we een duidelijk herstelplan, werkten we aan een betere interne structuur en zetten we ook een scherp sportief kader neer. Zonder Karel was dat op deze korte tijd nooit gelukt. Sinds ik voorzitter ben geworden, is onze rolverdeling veranderd, en nu ik officieel benoemd ben, heeft Karel beslist om terug te treden.”

Wouter Vandenhaute is nu officieel voorzitter van RSCA. Foto: Kris Van Exel

Karel Van Eetvelt : “Ik verlaat straks deze job, maar neem geen afscheid van de club. Samen met een fantastisch team van medewerkers heb ik me in het voorbije jaar ingezet om de club van mijn hart terug in beter vaarwater te krijgen. We mogen blij zijn met waar we vandaag staan, maar de weg is nog lang. Ik wens iedereen bij de club uit de grond van mijn paars-witte hart moed en volharding om te geraken waar Anderlecht thuis hoort: aan de top. Voor Anderlecht mogen werken was een jongensdroom. Het blijft voor altijd de club van mijn hart en ik zal ze blijven steunen waar mogelijk. Ik ga de huidige leiding de komende maanden helpen om de overgang vlot te laten verlopen. Ik ga de tijd nemen om over mijn toekomst na te denken.”

Raad van Bestuur RSCA benoemt Wouter Vandenhaute officieel tot voorzitter. Jos Donvil volgt Karel Van Eetvelt op als CEO.



Le C.A. nomme officiellement Wouter Vandenhaute à la présidence du RSCA. Jos Donvil succède à Karel Van Eetvelt au poste de CEO.https://t.co/qk8dbGZhST pic.twitter.com/uUMczU3rss — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 6, 2021

Nieuwe CEO Jos Donvil

Jos Donvil: “Ik ben enthousiast dat ik mee kan helpen aan het verder uitbouwen van de club op de ingeslagen weg. Samen met Wouter en Peter neem ik de challenge op om onze club te helpen de plaats terug in te nemen waar ze thuis hoort, namelijk aan de top. Ik wil Karel bedanken voor alles wat hij in het voorbije jaar voor de club heeft gedaan.”

Tot slot verlopen de gesprekken tussen de aandeelhouders over een oplossing voor de nodige financiële stabiliteit constructief. Ze kunnen wellicht binnenkort afgerond worden.