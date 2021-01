Ook dit weekend geen toeristen welkom in Hoge Venen

Ook komend weekend blijven de Hoge Venen verboden voor toeristen. In de kerstvakantie kreeg het natuurgebied te maken met een grote toestroom aan toeristen, wat de gouverneur van de provincie Luik deed beslissen om geen verkeer toe te laten in de streek tijdens het nieuwjaarsweekend. Voor komend weekend hebben de burgemeesters van Malmedy, Jalhay en Waimes nu dezelfde beslissing genomen. Dat bevestigt Michel Parotte, schepen in Jalhay.