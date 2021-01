Protesten van Trump-fans barsten los, chaos na bommelding aan het Capitool

In Washington D.C. is chaos uitgebroken aan het Capitool na een bommelding. Ondertussen lopen de gemoederen tussen Trump-aanhangers en bewakingsagenten hoog op. Honderden betogers bestormen de barricades. Dat meldt onder meer Fox News.

Het Capitool, waar momenteel de uitslag van de presidentsverkiezingen wordt bekrachtigd, is onder lockdown geplaatst. Reden daarvan is de chaos buiten: enerzijds was er sprake van een bommelding waardoor de politie tot evacuatie moest overgaan, anderzijds proberen Trump-fans de barricades te doorbreken en het Capitool te bestormen.

Verdachte pakketten

Een bron binnen het Congres vertelt aan Fox News dat er verschillende verdachte pakketten zijn aangetroffen. Daarop werden minstens twee gebouwen op het terrein van het Capitool ontruimd: het Cannon House Office Building en Madison Library of Congress Building.

Ondertussen lopen de gemoederen hoog op bij de Trump-aanhangers. Zij verzamelden zich vandaag met tienduizenden rondom het Capitool voor een ‘Save America’-mars. Op die manier willen ze de verkiezingsuitslag aanvechten. Trump en zijn fans beweren nog steeds dat de Democraat Joe Biden op onrechtmatige wijze verkozen is. Trump moedigde zijn fans ook zelf aan om vandaag hun ongenoegen op “een vreedzame manier” te uiten.

“Situatie escaleert”

De hele dag verliep de bijeenkomst effectief redelijk rustig, maar ondertussen gaat het er bitsig aan toe. Volgens CNN is de situatie in Washington aan het “escaleren”. Op beelden is te zien hoe betogers op het bordes van het parlementsgebouw staan. Honderden demonstranten proberen ook door het hekwerk rond het Capitool te dringen. De politie tracht er met man en macht de menigte tegen te houden. Intussen is het Capitool in lockdown geplaatst.