Beste Belgische middenveld aller tijden bekend: twee huidige Rode Duivels horen erbij

Na doelman Michel Preud’homme en verdedigers Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert en Jan Vertonghen heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) woensdag de middenvelders bekendgemaakt, die volgens de fans van de Rode Duivels het beste middenveld in de 125-jarige geschiedenis van de nationale ploeg vormden. De keuze viel op Kevin De Bruyne, Enzo Scifo en Axel Witsel.

Met Kevin De Bruyne en Axel Witsel kozen de Duivels-fans voor twee nog actieve spelers. Enzo Scifo was de spelmaker van de Rode Duivels in de jaren’ 80 en ‘90.

De 54-jarige Scifo, 84-voudig Rode Duivel, was met de nationale ploeg aanwezig op het EK van 1984 en de WK’s van 1986, 1990, 1994 en 1998. De Wereldbeker van 1986 in Mexico was het hoogtepunt met de halve finales, maar Scifo haalde zijn beste niveau in 1990 in Italië. Toen sneuvelden de Belgen in de achtste finales, net als in 1994. Zijn interlandcarrière eindigde in 1998 in mineur met een uitschakeling in de eerste ronde op het WK in Frankrijk.

Axel Witsel. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Kevin De Bruyne, 29 intussen, is de huidige spelverdeler van de Rode Duivels. De Manchester City-speler telt momenteel 78 caps. De Bruyne was met de Duivels aanwezig op de WK’s van 2014 (kwartfinales) en 2018 (derde plaats) en op het EK van 2016 (kwartfinales). Zonder ongelukken komt er deze zomer nog een EK bij voor De Bruyne.

De 31-jarige Axel Witsel telt intussen 110 caps. Net als De Bruyne was hij een steunpilaar op de WK’s van 2014 en 2018 en het EK van 2016. Ook de Luikenaar is er komende zomer normaal gezien bij op het uitgestelde Euro 2020. De metronoom op het middenveld van de Duivels en Borussia Dortmund wordt ook nog op het WK in de winter van 2022 in Qatar verwacht.

Donderdag maakt de KBVB haar drie beste aanvallers aller tijden bekend. Vrijdag volgt de ultieme bondscoach. De supporters mogen ook tot 10 januari stemmen op een “ultiem icoon van het Belgisch voetbal”. In 1995, bij het honderdjarig bestaan van de voetbalbond, verkoos de KBVB Paul Van Himst nog tot Beste Belgische Speler aller tijden.

