Ruud van Nistelrooij als assistent met Oranje naar EK

Ruud van Nistelrooij gaat tijdens het EK bondscoach Frank de Boer bij het Nederlandse elftal assisteren. Dat vertelde de oud-aanvaller op de nieuwjaarsshow van PSV, de club waar hij volgend seizoen als opvolger van trainer Peter Uneken bij de beloftenploeg aan de slag gaat.

“Ik zou vorig jaar al als assistent van Ronald Koeman met Oranje naar het EK gaan”, vertelde de 44-jarige Van Nistelrooij. “Maar dat toernooi is uitgesteld door corona. Nu ga ik komende zomer Frank de Boer en Dwight Lodeweges assisteren. Daar heb ik erg veel zin in.”

Volgens Van Nistelrooij is het de bedoeling dat hij in maart al aanschuift bij Oranje, als de duels met Turkije, Letland en Gibraltar in de WK-kwalificatie op het programma staan. “Daar is wel over gesproken. De intentie is om dan de start te maken.”

Van Nistelrooij was al eerder assistent van de bondscoaches Guus Hiddink en Danny Blind bij Oranje. Op het EK (11 juni-11 juli) neemt Nederland het in Amsterdam in groep C op tegen Oekraïne, Oostenrijk en de Republiek Noord-Macedonië.

