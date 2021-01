Trump spreekt duizenden aanhangers toe: ‘Verkiezingen gekaapt door radicalen’

In de Amerikaanse hoofdstad Washington kwamen Trump-aanhangers samen om te betogen tegen de verkiezing van de Democraat Joe Biden tot president. President Trump herhaalde zijn boodschap van verkiezingsfraude: ‘Deze verkiezing werd gestolen van jullie, van mij en van het land’.

Trump begon zijn toespraak met een sneer naar de media en bedankte de aanhangers die kwamen opdagen naar zijn rally. ‘Hier zijn honderdduizenden mensen, ik wil dat de fake news media dat tonen, deze mensen hier gaan het niet langer tolereren’, zei Trump. ‘Deze mensen komen van over heel de wereld, en zeker van over heel het land. Ik wil zien hoe de media dit gaan in beeld brengen.’

Amerikaanse nieuwsmedia Washington Post, CNN en NPR schrijven dat er duizenden mensen kwamen opdagen, geen honderdduizenden zoals Trump zelf beweert.

De aanhangers van Trump voor het Witte Huis. Foto: AFP

‘De fake news media zijn het grootste probleem dat er is, samen met de big tech’, zei Trump. ‘We hebben ze vier jaar geleden verslagen, maar dit jaar hebben ze de verkiezingen vervalst’, beweerde hij. Trump alludeerde ook op de Senaatsverkiezingen in Georgia, en zegt dat ook daar fraude werd gepleegd.

‘Ons land heeft er genoeg van, we zullen het niet pikken, daar gaat het om’, zei Trump. Hij beweert ook bewijs te hebben dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Tot nog toe heeft de president zijn statements nog niet kunnen staven met bewijslast. ‘We gaan niet toelaten dat jullie stem niet meetelt’, zei hij.

‘Ik ben herverkozen, en met een grote voorsprong’, beweerde hij. Trump won vier jaar geleden met 63 miljoen stemmen, bij deze verkiezing haalde hij 75 miljoen stemmen op. ‘Men vertelde mij dat ik zeker zou winnen als ik 66 miljoen stemmen had.’ Die rekensom gaat echter niet op, omdat deze verkiezing een recordaantal kiezers naar de stembus had gelokt. Volgens het onafhankelijke US Elections Project bedroeg het nationale opkomstcijfer 66,8 procent.

Joe Biden won de verkiezing met 80 miljoen stemmen. ‘Maar kan iemand geloven dat Joe 80 miljoen stemmen had?’, vroeg Trump aan zijn aanhangers. ‘De verkiezingen in derdewereldlanden verlopen eerlijker. Het is een schande.’

Foto: AFP

Mike Pence

Trump verhoogde in zijn speech ook de druk op vicepresident Mike Pence om de goedkeuring van de verkiezingsuitslag van het Congres te blokkeren. Pence heeft een ceremoniële rol bij de zitting van het Amerikaanse Congres, waar hij het resultaat moet bekrachtigen. De president verwacht dat hij ingrijpt door kiesmannen/vrouwen terug te sturen uit bepaalde staten en Biden niet uit te roepen tot winnaar. ‘Alles wat Mike hoeft te doen, is ze terugsturen en dan winnen we’, zei Trump. ‘Ik hoop dat Mike Pence het juiste zal doen, als Mike het juiste doet, winnen we de verkiezingen. Hij moet ons land verdedigen en onze grondwet verdedigen. Als hij dat niet doet, zal ik erg teleurgesteld zijn.’

Hervormingen

Trump roept beleidsmakers in Amerika op om hervormingen door te voeren aan het kiessysteem, omdat hij ervan overtuigd is dat er grootschalige fraude werd gepleegd. Daarnaast haalde hij ook uit naar zijn partijgenoten. ‘Er zijn goede Republikeinen, maar er zijn ook veel zwakke Republikeinen’, vond hij. Trump rekent af met een aantal van zijn partijgenoten die hem niet steunen in zijn claims, en noemde hen bij naam. Zo kreeg onder andere de hoogste verkiezingsfunctionaris in Georgia, Brad Raffensperger, ervan langs. Een telefoongesprek tussen de afscheidnemende president en Raffensperger lekte afgelopen weekend uit. Daaruit bleek hoe Trump druk uitoefent om de verkiezingsresultaten te wijzigen. De Democraten eisen dat de FBI het voorval onderzoekt.