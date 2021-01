Vicepresident Mike Pence geëvacueerd, parlementsleden moeten gasmaskers dragen

In het door aanhangers van president Donald Trump bestormde Capitool is woensdag het Huis van Afgevaardigden ontruimd, zo meldt onder meer nieuwszender CNN.

De politie heeft parlementsleden gelast gasmaskers op te zetten. Ook is vicepresident Mike Pence uit het gebouw geëvacueerd. Hij was voorzitter van de zitting van het Congres die het resultaat van de verkiezingen onderzocht en diende te bekrachtigen.

Omwille van het protest zijn beide kamers van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging in reces gegaan. Hoe lang de zitting geschorst blijft, is nog niet duidelijk.

Foto: AFP

Wat is er aan de hand in Washington?

• In Washington is het Capitool onder lockdown geplaatst vanwege protesterende aanhangers van president Donald Trump. Daar is het Congres bezig de uitslag van de presidentsverkiezingen te onderzoeken, met het oog op bekrachtiging.

• Trump had eerder opgeroepen zich te verenigen voor het parlementsgebouw, wat honderdduizenden fans ook effectief deden. Ze uiten hun ongenoegen over verkiezingen.

• Op beelden is te zien dat betogers ook al op het bordes en de trappen van het parlementsgebouw staan, en zelfs tot in de parlementszaal geraakt zijn. Er zijn enkele ramen aan diggelen geslagen met vlaggen.

• Politie en bewakingsdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen om de menigte in te tomen, er is ook traangas ingezet

• De burgemeester van Washington heeft een avondklok ingesteld

• Ondertussen riep Trump in een tweet op om rustig te blijven. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zijn in reces gegaan. Hoe lang de zitting geschorst wordt, is niet duidelijk.