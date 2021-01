Chaos in Washington: Capitool bestormd, betogers dringen parlementszaal binnen, agenten trekken wapens

Betogers zijn de ruimte binnengedrongen waar de Amerikaanse Senaat vergadert. Ze zijn op zoek naar de Congresleden die intussen geëvacueerd zijn. Op beelden is te zien hoe agenten met de wapens getrokken staan.

De betogers die tot in het parlementsgebouw geraakt zijn, en zelfs tot in de Senaatszaal, zouden zich relatief kalm houden. Op beelden van CNN is te zien hoe ze zich voornamelijke bezighouden met foto’s en filmpjes maken, alsof het een toeristisch bezoek betreft. Andere media, zoals concurrent Fox News, meldt meer geweld. Zo zouden onder meer enkele ramen en beelden aan diggelen geslagen zijn met vlaggenstokken. Enkele betogers zijn er ook in geslaagd plaats te nemen op de voorzittersstoel.

Op beelden van verschillende media is te zien hoe agenten de demonstranten met getrokken wapens in bedwang houden, er liggen onder meer mensen op de grond in het gebouw.

Net als huidig vicepresident Mike Pence zouden ook toekomstig vicepresident Kamala Harris en Pelosi in veiligheid zijn gebracht.

Foto: REUTERS