Enorme troepenmacht wordt uitgestuurd naar Capitool

Duizenden leden van de Nationale Garde en ook vele andere ordehandhavers zijn onderweg naar het Capitool in Washington om de explosieve situatie er onder controle te krijgen. Het leger moet de Trump-aanhangers uit het regeringsgebouw krijgen en de vrede herstellen. Zelfs afscheidnemende president roept op om het protest zonder geweld te laten verlopen.

De Nationale Garde is onderweg naar het Capitool. Dat hebben de gouverneur van de staat Virginia en woordvoerster Kayleigh McEnany van het Witte Huis getwitterd. Volgens de Democratische gouverneur Ralph Northal was dat op verzoek van de burgemeester van Washington DC, Muriel Bowser. Washington ligt op de grens tussen de staten Virginia en Maryland. Luidens de woordvoerster van het Witte Huis was het op bevel van president Donald Trump. Ook andere “federale beschermingsdiensten” zijn onderweg.

“Wij herhalen de oproep van president Trump tegen geweld en om vreedzaam te blijven”, voegde McEnany eraan toe. Volgens CNN zou ook de voltallige Nationale Garde van het hoofdstedelijk gebied Washington zijn gemobiliseerd.

LIVE. Protesten van Trump-aanhangers barsten los, Capitool in lockdown geplaatst, Mike Pence geëvacueerd

De voorbije uren is de situatie aan het Congres volledig uit de hand gelopen. Trump-aanhangers hebben zich met geweld een weg naar binnen gebaand en zijn daar vernielingen aan het aanbrengen. De politie probeert hen onder controle te krijgen, maar dat lukt voorlopig niet. Daarom worden tweehonderd leden van de Nationale Garde nu naar Washington gestuurd om te helpen.