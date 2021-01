Overlegcomité zal morgen niet versoepelen (maar ook niet verstrengen)

“Er zijn drempels gezet. We zullen die vrijdag niet bereikt hebben. De positie die wij innemen – en ik voel aan dat daar consensus over is onder de regeringen – is geen verstrenging, geen versoepeling.” Wat al enkele dagen gefluisterd wordt, zei minister-president Jan Jambon gisteren in het Vlaams Parlement ook met zo veel woorden: het Overlegcomité zal morgen geen nieuwe maatregelen nemen.

Ook andere bronnen in de Wetstraat geven aan dat het “gewoon te vroeg” is voor grote versoepelingen. De effecten van de feestdagen en de vakantie zijn nog niet meetbaar in de cijfers, klinkt het. Bovendien is het leven maandag pas weer min of meer heropgestart, dus ook die gevolgen vertalen zich nog niet in de dagelijkse cijfers. De drempels waar Jambon naar verwijst – 800 nieuwe besmettingen en 75 hospitalisaties per dag – zijn nog lang niet in zicht. Op dit moment zitten we nog aan het dubbele.

Het Overlegcomité zal morgennamiddag ook enkel digitaal plaatsvinden. “Dat zegt al voldoende”, zegt een betrokkene. Begrijp: als er echt gediscussieerd moet worden, zouden de politici wel fysiek samenzitten. Na afloop is er ook geen persconferentie voorzien – ook dat is een teken aan de wand.

Jan Jambon wees in het Vlaams Parlement wel op een consensus, toch is er één stem die wel pleit voor versoepelingen: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vroeg woensdag op de Waalse nieuwszender LN24 om sluiting van bepaalde contactberoepen zoals kappers te heroverwegen. Hij vroeg ook om dat soort beslissingen te baseren op echte wetenschappelijke onderzoeken in plaats van het aanvoelen van enkele experts. De kans dat zijn oproep gevolgd wordt, is echter klein. “Het heeft geen zin de mensen blaasjes wijs te maken”, zegt een betrokkene. “Hoe hard iedereen ook snakt naar een kapper, het is echt nog te vroeg.”