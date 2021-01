Wallonië kan vanaf deze week teruggekeerde reizigers thuis controleren: waarom doet Vlaanderen dat niet?

Walen die zich na een reis in een rode zone niet netjes aan hun quarantaine houden, kunnen nog deze week de politie aan de deur krijgen. De Waalse regering gaf de contactonderzoekers de opdracht om de gegevens door te sturen aan de burgemeesters. Voor Vlamingen die tijdens de kerstvakantie op reis gingen, is de kans op controle uiterst klein. Want ten vroegste op 12 januari krijgen de burgemeesters de lijsten – hun verplichte quarantaine is dan al voorbij.