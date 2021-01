Ook Republikeinen reageren zwaar verontwaardigd en veroordelen Trump en zijn aanhangers: “Dit is compleet on-Amerikaans”

Ook langs Republikeinse zijde regent het verontwaardigde reacties op de bestorming van het Amerikaanse Capitool en het geweld van de Trump-aanhangers. “Dit is een poging tot staatsgreep.”

De Republikeinse senator Mitt Romney had als eerste Republikein duidelijk gemaakt dat hij president Donald Trump verantwoordelijk houdt voor de chaos in het Capitool. “Dit is wat de president vandaag heeft veroorzaakt. Deze opstand”, zei Romney volgens The New York Times tegen een verslaggever.

Romney, een voormalige presidentskandidaat, staat bekend als een criticus van zijn partijgenoot Trump. Hij werd met andere politici geëvacueerd toen aanhangers van de president het Capitool bestormden. “Dit is waar jullie voor hebben gezorgd, mannen”, riep hij toen volgens de krant.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence riep in een tweet op het geweld te beëindigen. “Het geweld en de vernietiging die plaatsvinden in het Capitool van de VS Moeten Ophouden en het Moet Nu Ophouden. Iedereen hierbij betrokken moet de wetsdienaars eerbiedigen en meteen het gebouw verlaten”, tweette Pence.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Ook senator Ted Cruz uit Texas, tot nog toe een van de belangrijkste medestanders van Trump, liet weten: “Geweld is altijd onaanvaardbaar. Zelfs als de gemoederen hoog oplopen. Iedereen die betrokken is bij geweld, vooral tegen de politie, moet vervolgd worden.” Tevoren had Cruz nog mee verzet aangetekend tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen in de staat Arizona.

Those storming the Capitol need to stop NOW.



The Constitution protects peaceful protest, but violence—from Left or Right— is ALWAYS wrong.



And those engaged in violence are hurting the cause they say they support. — Ted Cruz (@tedcruz) January 6, 2021

Senator Bill Hagerty uit Tennessee, een andere belangrijke bondgenoot van Trump, stelde het als volgt. “Wat nu gebeurt bij het Capitool is niet vreedzaam, het is geweld. Ik veroordeel het. We zijn een land van wetten en dit moet stoppen.”

Staatsgreep

“Dit is een poging tot staatsgreep”, reageerde Adam Kinzinger, een Republikeinse afgevaardigde uit Illinois onomwonden. Ook Kevin McCarthy, de belangrijkste Republikein in het Huis van Afgevaardigden, drukte op Twitter de protesteerders op het hart om zich vreedzaam te gedragen.

Thank you to Capitol Police for protecting the People's House.



Protesters have a Constitutionally-protected right to be heard, but I urge them to remain peaceful. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) January 6, 2021

“Dit is compleet on-Amerikaans,” zei McCarthy aan de media. “Ik kan niet meer teleurgesteld in hoe ons land zich nu toont aan de wereld. Mensen raken gewond. Aan alle betrokkenen: als jullie mij horen, dit is niet the American way”, aldus McCarthy, die ondertussen net als de andere politici in veiligheid gebracht is op een veilige locatie in het Capitool.