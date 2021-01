Joe Biden reageert op bestorming Capitool

“Dit is anders dan we ooit gezien hebben”, reageert president-elect Joe Biden. “Dit representeert niet wat wij zijn als Amerikanen. Wat we zien is een deel extremisten. Dit is chaos, geen orde. Dit is niet waar we voor staan, waar we voor willen staan. Het moet dan ook nu stoppen. Laat de democratie zijn werk doen.”

Joe Biden vraagt aan Donald Trump om te reageren op de chaos, “om een einde te eisen”. “Kantoren bestormen, ramen aan diggelen slaan, op het parlementsgebouw klimmen. Dat is geen protest meer. De wereld is aan het kijken naar onze natie. Ik ben geschokt aan het meekijken.”

Daarom vraagt hij aan Donald Trump om op de juiste manier te reageren op de chaos, “om een einde te eisen aan de chaos”. “De woorden van een president doen er toe. In het slechtste geval kunnen ze geweld uitlokken.”

“We moeten voor tolerantie en degelijkheid staan. Dat zijn we, en dat moeten we altijd zijn. Denk aan onze kinderen die naar de televisie aan het kijken zijn. We moeten onze ogen op het gemeenschappelijke goed houden, Amerika is beter dan de scènes die we vandaag zien aan het Capitool.”