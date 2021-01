Internationale politieke wereld reageert geschokt: “Dit zijn beschamende beelden”

Buiten de VS wordt met grote bezorgdheid gereageerd op de gebeurtenissen in en rond het Capitool in Washington. NAVO-topman Jens Stoltenberg had het op Twitter over “schokkende beelden” en “de uitslag van deze democratische verkiezing moet gerespecteerd worden”.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei op Twitter dat Trump en zijn aanhangers nu eindelijk de keuze van de Amerikaanse kiezers moeten respecteren. “De vijanden van de democratie zullen zich verheugen over deze onwerkelijke beelden”.

De Britse premier Johnson heeft het op Twitter over “beschamende beelden in het Amerikaanse Congres”. De VS staan bekend voor hun democratie, het is nu van vitaal belang dat er een vreedzame en ordelijke overdracht van de macht komt”.

De Canadese premier Justin Trudeau zei vertrouwen te hebben in de kracht van de Amerikaanse instellingen.