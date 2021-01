Protest van Trump-aanhangers loopt uit de hand en leidt tot ongeziene taferelen: dit is er aan de hand

Ongeziene taferelen aan het belangrijkste Amerikaanse parlementsgebouw. Uitgerekend op de dag waarop Joe Biden tot nieuwe Amerikaanse president gestemd zou worden, bestormen duizenden aanhangers van Donald Trump het Capitool en zijn ze het gebouw zelfs binnengedrongen. Dit is wat er al gebeurd is.

- Een erg belangrijke dag in de Verenigde Staten is volledig ontsierd door gewelddadig protest. Iets na 13 uur lokale tijd hebben duizenden aanhangers van Donald Trump het Capitool in Washington bestormd. Het kwam tot een gewelddadige confrontatie met de politie.

- Honderden van hen slaagden erin het Capitool binnen te dringen. Zij lopen gewapend door het gebouw, vernielen kantoorruimtes, poseren op de zetels van de Senaat en proberen bij de aanwezige politici te geraken. Ze scanderen ondertussen “Trump heeft gewonnen”.

- De stemming die zou plaatsvinden over de aanstelling van Joe Biden als nieuwe president is gestaakt door de bestorming van het gebouw. De kiesmannen hebben een gasmasker over het hoofd getrokken gekregen door de aanwezige ordehandhavers, zodat zij eventueel traangas kunnen gebruiken als de situatie dat vereist.

- Vicepresident Mike Pence, die de stemming over de nieuwe president in goede banen moest leiden, is door veiligheidsdiensten geëvacueerd.

- Er is een enorme machtsontplooiing te zien. De politie krijgt hulp van de Nationale Garde om de relschoppers buiten te houden.

- Volgens bronnen bij de veiligheidsdiensten heeft een vrouw een kogel in de borststreek gekregen. Het is onduidelijk hoe het met haar gesteld is.