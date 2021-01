Kevin De Bruyne smeert stadsrivaal Man United nederlaag aan de broek en stoot met door naar finale Carabao Cup

Manchester City heeft met 0-2 de maat genomen van stadsrivaal Manchester United in de halve finale van de Carabao Cup. Na drie afgekeurde goals in de eerste helft, kregen we net na rust de eerste echte goal. Phil Foden zetten City op weg naar de zege. Fernandinho verdubbelde daarna de score nog

Minder dan twee minuten stonden er op de klok toen de bal een eerste keer in doel belandde. Marcus Rashford schoot richting doel en de verdedigers van City liepen zelf de bal pardoes in doel. Helaas voor United werd Rashford afgevlagd voor buitenspel.

Twee minuten later zag City een doelpunt afgekeurd worden. Phil foden kreeg wat ruimte op de flank en vond met zijn pass Gundogan die binnentikte. Maar ook deze goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

Beide ploegen hadden wel duidelijk zin in de halve finale en voetbalden kansen bij elkaar. Fernandes kwam dicht bij het openingsdoelpunt voor United, Kevin de Bruyne raakte aan de overkant de paal na een heerlijke trap.

Ook Phil Foden vond in de eerste helft de weg naar doel. Hij scoorde door de benen van United-keeper Henderson, maar opnieuw ging de vlag omhoog voor buitenspel. Net na rust was het dan wel echt prijs. Stones liep na een vrije trap een licht afgeweken bal binnen met zijn lichaam.

Man U kon geen echte vuist meer maken en het was vooral City dat onder andere via Mahrez nog goede kansen kreeg. Fernandinho scoorde in het slot de 0-2, zijn eerste goal van het seizoen. Zo stoot Kevin De Bruyne dus door naar de finale van de Carabao Cup. Daarin wacht Tottenham.