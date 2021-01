Trump zegt supporters “naar huis te gaan” en prijst hen als “heel bijzonder”

Amerikaans president Donald Trump heeft een vooraf opgenomen video vrijgegeven waarin hij zijn aanhangers, van wie sommigen het Capitool bestormden met vuurwapens, aanspoorde “naar huis te gaan”, terwijl hij hen tegelijk ook prees als “heel bijzonder”.

“Ik ken jullie pijn, ik weet dat jullie gekwetst zijn. We hadden een verkiezing die van ons is gestolen. Het waren verkiezingen, die de aarde hebben doen verschuiven. En iedereen weet het, vooral de andere kant”, zei Trump in zijn boodschap. “Maar jullie moeten nu naar huis. We hebben vrede nodig. We hebben opnieuw wetten en orde nodig. “

Trump gaf zijn tegenstanders de schuld van het geweld vandaag en prees zijn aanhangers met de woorden: “We kunnen niet in hun kaarten spelen. We hebben vrede nodig. Dus ga naar huis. Wij houden van jullie, jullie zijn heel bijzonder.”