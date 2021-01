BUITENLANDS VOETBAL. Messi dirigeert Barça naar broodnodige zege, Juventus dient AC Milan eerste nederlaag toe, Pochettino debuteert met gelijkspel bij PSG

In de Serie A heeft Juventus met 1-3 de topper tegen AC Milan gewonnen. Milan blijft leider, Juventus rukt op naar de vierde plaats in het klassement. In Frankrijk won Lyon met Jason Denayer met 3-2 van Lens. Mauricio Pochettino bleef bij zijn debuut bij PSG steken op een gelijkspel en FC Barcelona won met 3-2 van Bilbao dankzij twee goals van Messi.

In de Italiaanse Serie A stond er een topper op het menu tussen kampioen Juventus en leider AC Milaan, waarbij Alexis Saelemaekers nog altijd geblesseerd ontbreekt. Chiesa (18.) bracht de Oude Dame op voorsprong, Calabria (41.) maakte kort voor de rust gelijk. Met zijn tweede bezorgde Chiesa (62.) Juventus opnieuw een voorsprong, McKennie (76.) breidde nog uit tot 1-3. Milan blijft leider, Juventus rukt op naar de vierde plaats. Met nog een inhaalmatch te goed telt het zeven punten minder dan Milan.

Lionel Messi kende een goede avond

In Spanje heeft Barcelona met 2-3 gewonnen van Bilbao dankzij een sterke Lionel Messi. Barça schuift zo op naar de derde plaats in La Liga. Bilbao startte het beste aan de wedstrijd en kwam op voorsprong in de derde minuut.

Messi en Pedri hadden echter een andere uitslag in gedachten en combineerden knap. Beiden pikten hun doelpuntje mee. Messi sloeg nog eens toe in de tweede helft. Het werd uiteindelijk 3-2.

Mauricio Pochettino kan niet winnen bij debuut PSG

Paris St Germain kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen St Etienne. Pochettino kon zo zijn eerste wedstrijd als PSG-coach niet winnen. Zijn team domineerde de wedstrijd nochtans. PSG klimt wel naar de tweede plaats in de Ligue 1.

Nog in de Franse Ligue 1 won leider Lyon, met Rode Duivel Jason Denayer in de basis, met 3-2 van Lens. Depay (39.) opende de score, na een owngoal van Fortes (46.) stond het net na de rust 2-0. Depay (52.) breidde al snel uit tot 3-0. Lens kwam nadien nog op dreef met doelpunten van Sotoca (56.) en Doucouré (90.), maar kon geen punt meer uit de brand slepen. Reims, met Wout Faes en Thomas Foket in de basis en Thibault De Smet op de bank, speelde 0-0 gelijk tegen Dijon.

