Hip hip Hazard: waarom hij vandaag nooit voor Lille zou spelen en 29 andere wezenlijke feiten over 30 jaar Eden Hazard

Hip, hip? Hazard! ’s Lands beste voetballer blaast vandaag dertig kaarsen uit op wat vast een vetarme taart is. Daarom, het leven van Eden Hazard, samengevat in dertig wezenlijke mijlpalen. Of waardeloze, dat kan ook. Van de tijd toen hij nog sofa’s won over de dagen dat hij slaag kreeg tot hij zelfs een standbeeld werd...