Paul de predikant: hoe diepgelovige aanvaller Mukairu steeds meer aan de oppervlakte komt bij Anderlecht

We hebben het geteld. Negentien seconden aan een stuk heeft Paul Mukairu (20) het niet over God gehad tijdens zijn eerste echte interview. Ook in de kerstperiode, die hij helemaal alleen op zijn appartementje in Brussel doorbracht, putte hij moed uit zijn geloof. Een kennismaking met de Nigeriaanse flankaanvaller, die het liefst van al ook na het aflopen van zijn huurcontract deze zomer in Anderlecht blijft.