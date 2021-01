Jambon wilde extra vaccins voor Vlaanderen bestellen bij Pfizer (maar ving bot)

De Vlaamse minister-president wilde vaccins bestellen bij Pfizer, over de hoofden van het federale en Europese niveau. “Maar voorlopig is die deur toe.”

Het was een opmerkelijke tussenkomst van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag in het Vlaams Parlement. Tijdens een discussie over de vaccinatiestrategie liet Jambon zich ontvallen dat hij zelf gebeld had naar Pfizer om te bekijken of Vlaanderen geen extra vaccins kon bestellen.

“Ik heb zelf contact genomen met Pfizer en nog een andere leverancier om te kijken of er toch niet de mogelijkheid zou zijn voor Vlaanderen om aparte aankopen te doen. Voorlopig is die deur dicht maar men ging mij op de hoogte houden.”

Opvallend, want België heeft zich ingeschreven in de Europese aankoopprocedure, waarlangs ons land ruim 22 miljoen vaccins verkrijgt bij vier verschillende producenten, waarvan Pfizer/BioNtech als eerste kon leveren. De taskforce vaccinatie verdeelt de beschikbare dosissen verder binnen België.

“Willen federale niet bypassen”

Onder meer federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) stipt altijd aan dat ons land profiteert van een eengemaakte Europese onderhandeling en verdeling. Het is evenwel niet de bedoeling dat lidstaten die procedure gaan omzeilen. In principe zijn er ook voldoende vaccins besteld, iets wat Jambon ook toegaf in het Vlaams Parlement.

“Maar het is toch logisch dat je je contacten in de weegschaal legt,” zo verdedigt de woordvoerder van Jambon diens actie. “Het was niet de bedoeling om het federale te bypassen en we houden ons natuurlijk aan alle Europese afspraken. Maar we wilden vooral aangeven dat we kandidaat zijn om vaccins te kopen van zodra het mogelijk wordt.”

Veel leverden de telefoons dus niet op. “Het was snel duidelijk dat er op dit moment niets mogelijk is. Maar wie weet, als de markt wat is afgekoeld. Ooit zal die deur misschien opengaan.”

Op het kabinet van Vandenbroucke wenste men niet te reageren op de kwestie.