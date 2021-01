De gezichten van de bestorming: een complotdenker en een doodgeschoten veterane

Ze zijn nu dé gezichten van de bestorming van het Capitool: de vrouw die doodgeschoten werd door de politie terwijl ze het Capitool probeerde binnen te dringen en een halfnaakte, getatoeëerde man met een bontmuts met hoorntjes op zijn hoofd.

De beelden gaan de wereld rond. Een vrouw die via een zij raampje naast een deur het Capitool verder wil binnen dringen. Ze heeft de Amerikaanse vlag rond zich gebonden. Met één schot wordt de indringster neergeschoten. Ze werd al snel geïdentificeerd als Ashli Babbit, een rabiate Trump-fan en luchtmachtveterane. Dat bevestigde ook haar echtgenote op KUSI-TV in San Diego.

Op 5 januari tweette ze: “Niets zal ons tegenhouden… ze kunnen proberen en proberen maar de storm komt er aan en zal toeslaan in DC in minder dan 24 uur… van donker naar licht!”

14 jaar maakte ze deel uit van de Amerikaanse Air Force. Tot ze twee jaar geleden het leger inruilde en een schoonmaakbedrijf voor zwembaden oprichtte. Haar schoonmoeder reageerde bij Fox dat ze geen idee heeft waarom Babbit besloot het Capitool te bestormen. De Facebookpagina van Babbit wordt ondertussen belaagd door supporters en haters.

QAnon-Sjamaan

Foto: AFP

Een ander opvallend figuur was Jake Angeli (32). Hij was een van de aanzetters en bestormde het Capitool halfnaakt, met een bontmuts met hoorntjes. In de VS kennen ze hem als de QAnon-sjamaan, een bekende aanhanger van complottheorieën. Hij was ook niet het enige QAnon-lid: meerdere protesters droegen een shirt met het QAnon-logo.

Angeli duikt wel vaker op bij bijeenkomsten om zijn liefde voor Trump te uiten. Doordat hij een opvallende verschijning is, krijgt hij ook steevast een forum om zijn QAnon-ideeën te verspreiden. Hun theorie komt erop neer dat er in de VS een schaduwregering aan de macht is, die voornamelijk bestaat uit Democraten en die zich bezig houdt met satanistisch kindermisbruik. De beweging vergaarde heel wat invloed de laatste jaren. In 2016 stormde een gewapende man een pizzeria binnen omdat hij er zo van overtuigd was dat er in de kelder kinderen vastgehouden en misbruikt werden. Van de theorie was niets aan, het restaurant had zelfs geen kelder.

Donald Trump kent de QAnon-aanhangers goed en omschrijft hen als ‘mensen die van ons land houden’. Wat volgens Amerikaanse media er nu voor gezorgd heeft dat de QAnon-oproerkraaiers zich geruggensteund voelden door de president.

