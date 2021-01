Gaat Ajax in coronatijden recordbedrag neertellen voor nieuwe spits (die het eerst niet wilde)? “Er is sprake van 25 miljoen”

Ajax kampt met een spitsenprobleem. Drie goalgetters (Lassina Traoré, Brian Brobbey en Klaas-Jan Huntelaar) zijn namelijk geblesseerd. En dus azen de Amsterdammers op een nieuwe nummer negen. Volgens De Telegraaf moet dat Sébastien Haller (26) van West Ham United worden.

Trainer Erik ten Hag kent de Franse Ivoriaan uit zijn tijd bij FC Utrecht, waar Haller openbloeide en in 2,5 jaar Eredivisie 41 keer scoorde. In de zomer van 2017 werd hij voor 7,5 miljoen euro verkocht aan Eintracht Frankfurt, dat hem 2019 voor vijftig miljoen euro doorverkocht aan West Ham United.

In Engeland liep het tot nu toe minder goed, met zeven doelpunten vorig seizoen en tot nu toe drie dit seizoen. En dus lijkt een transfer zeker niet uit den boze.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars kreeg Haller in het voorjaar van 2016 voor 5 miljoen euro aangeboden, maar vond de spits destijds niet goed genoeg. Franse media melden dat Haller nu 25 miljoen euro zou moeten kosten, een recordbedrag voor Ajax. Dat staat nu nog op naam van David Neres, die 22 miljoen euro kostte. Het zou opvallend zijn in de coronatijd, waarin personeel is ontslagen en andere werknemers een deel van hun salaris hebben ingeleverd.

Waarschijnlijker lijkt het dat Ajax, dat voorlopig aan kop gaat in de Eredivisie, Haller het komende half jaar huurt en hem in de zomer (verplicht) koopt. Duidelijk is wel dat het spel op de wagen is.