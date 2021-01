De vier nog levende ex-presidenten wijzen Trump met de vinger: “Een schande”

De drie directe voorgangers van Trump wijzen allemaal met de vinger naar de huidige president. Dat Trump tot op de dag van vandaag weigert zijn nederlaag toe te geven, ligt volgens de voormalige presidenten mee aan de basis van de problemen van vandaag. “Het is zijn verantwoordelijkheid.”

Barack Obama, George W.Bush, Bill Clinton en Jimmy Carter, drie Democraten en één Republikein, veroordelen de aanval op het Capitool sterk.

George W. Bush was een van de eersten die in zijn pen kroop en een statement vrijgaf. “Dit is de manier waarop verkiezingsresultaten betwist worden in bananenrepublieken, niet in onze democratie. Ik ben geshockeerd door het roekeloze gedrag van sommige politieke leiders en door het gebrek aan respect voor onze instituten, onze tradities en onze politie”, klinkt het hard. “Voor zij die teleurgesteld zijn in de verkiezingsresultaten: ons land is belangrijker dan de politieke waan van de dag. Laat de verkozenen hun werk doen.”

Statement by President George W. Bush pic.twitter.com/9JQ8tVUW0N — CSPAN (@cspan) January 6, 2021

Bill Clinton heeft het over vier jaar vergif. “Wat we vandaag zien, is gevoed door vier jaar aan vergiftigde politiek, het opzettelijk verspreiden van verkeerde informatie, twijfel zaaien over onze democratie en Amerikanen tegen elkaar opzetten.”

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

En ook Barack Obama wijst naar Trump als de grootste schuldige. “De aanval op het Capitool zal de geschiedenisboeken ingaan als aangestoken door een zittende president, die zonder enig bewijs blijft beweren dat de verkiezingsresultaten foutief zijn. Het zal een smet op onze geschiedenis zijn: een moment van oneer en schaamte voor onze natie. Maar we moeten onszelf niets wijsmaken, dit kwam niet als een verrassing”, klinkt het. “Twee maanden lang heeft een politieke partij en de bijhorende media in een fantasiewereld geleefd. En de mensen die dichtbij de president stonden hebben geweigerd om de waarheid te vertellen: dit was zelfs geen nek-aan-nekrace. De Republikeinse leiders moeten nú een keuze maken. Verder onheil zaaien en brandjes verspreiden of stappen nemen om het vuur te blussen. Het stemt me enigszins gerust dat heel wat Republikeinen zich vandaag wel uitspreken.”

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

Jimmy Carter - 96 ondertussen - spreekt van een nationale tragedie. “Ik heb verkiezingen gezien in landen met een moeilijke democratie. Ik weet dat wij als mensen ons kunnen verenigen en terug kunnen gaan naar een vredige natie waar we de wetten naleven. En dat moeten we ook doen.”

NEW: Former Pres. Jimmy Carter: "Having observed elections in troubled democracies worldwide, I know that we the people can unite to walk back from this precipice to peacefully uphold the laws of our nation, and we must." https://t.co/GE6LdswpWu pic.twitter.com/P4RcoWVmbO — ABC News (@ABC) January 7, 2021

